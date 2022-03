Moldavië dient verzoek EU-lidmaatschap in

vrijdag 4 maart 2022 , 12:30

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Moldavië, ooit deel van de Sovjet-Unie, heeft gisteren een officieel verzoek ingediend om lid te worden van de Europese Unie. De Moldavische president Maia Sandu heeft de formele aanvraag daartoe ondertekend.

Het verzoek van Moldavië volgt op de Russische invasie in Oekraïne. Net als in dat land spelen ook in Moldavië tegenstellingen tussen pro-Russische en pro-westerse delen van de bevolking. In Transnistrië in het oosten van het land hebben pro-Russische separatisten een onafhankelijke staat uitgeroepen, en zijn Russische troepen zijn gestationeerd.

Gisteren diende ook Georgië het verzoek om tot de EU toe te treden in, in navolging van het verzoek van Oekraïne op maandag. De drie landen hebben aangegeven via een spoedprocedure lid te willen worden van de EU. Een dergelijke spoedprocedure bestaat echter niet.

Bron: NRC, Trouw

