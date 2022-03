EU bereikt principeakkoord over status Oekraïense vluchtelingen

donderdag 3 maart 2022 , 17:13

Bron: flickr/Takver

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben een principeakkoord bereikt over een tijdelijke, beschermde status voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarmee zijn de voor de oorlog gevluchte burgers tot minstens een jaar zonder asielprocedure in de EU-landen welkom. Ze krijgen ook het recht op werk en toegang tot noodzakelijke voorzieningen als school of medische zorg, bevestigen EU-bronnen. De EU-ambassadeurs hechten het akkoord vrijdag formeel af.

Nu al kunnen burgers uit het door Rusland aangevallen land dankzij een verdrag met de EU tot negentig dagen zonder visum in de EU verblijven. Uitbreiding van die periode tot een jaar en zo nodig langer kan door een speciale regeling te activeren. Die werd na de oorlog in Joegoslavië ontworpen om de verwachte stromen vluchtelingen op te vangen, maar werd tot nu nooit gebruikt.

Volgens schattingen kan de EU tot 7 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne verwachten. Er zijn vier EU-landen die grenzen aan Oekraïne: Polen, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Volgens EU-bronnen heeft geen van de lidstaten zich verzet tegen het activeren van de regeling.

