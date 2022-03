Inflatie kan volgens ECB-notulen nog hoger uitvallen dan verwacht

donderdag 3 maart 2022 , 16:21

FRANKFURT (ANP) - De al erg hoge inflatie in de eurozone zou de komende maanden nog hoger kunnen uitvallen dan verwacht als de stijging van de energieprijzen doorzet. Dat staat in de vrijgegeven notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Volgens economen van ING bevestigen de stukken het groeiende onbehagen bij de beleidsmakers van de ECB over het "ultrasoepele" rente- en steunbeleid. Daarbij lijkt sprake van een toenemende bereidheid om het beleid weer wat normaler te maken. Wel wijzen de kenners erop dat de opmerkingen uit de notulen dateren van voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Het conflict zorgt voor veel onzekerheid. Enerzijds is het zo dat de olieprijzen door de oorlog en de sancties tegen Rusland in rap tempo verder zijn opgelopen. Daardoor is de druk op de beleidsmakers bij de ECB om te stoppen met hun steun voor de Europese economie groter geworden. Anderzijds is nog niet duidelijk in hoeverre de oorlog impact gaat hebben op de economie, wat het juist lastiger maakt om knopen door te hakken over het normaliseren van het beleid van de centrale bank.

Bij de rentevergadering van begin vorige maand besloot de ECB nog om nog niet in te grijpen om de flink opgelopen inflatie te beteugelen. Maar het zou zomaar kunnen dat de rente later dit jaar alsnog omhooggaat, bleek toen ook. Na afloop van de vergadering kreeg ECB-president Christine Lagarde namelijk een vraag of ze nog steeds verwachtte dat er in 2022 waarschijnlijk geen renteverhogingen plaatsvinden. Daarop gaf ze geen bevestigend antwoord, maar Lagarde benadrukte dat de ECB alle data in de gaten houdt en bij het volgende rentebesluit in maart opnieuw bekijkt of er stappen nodig zijn.

