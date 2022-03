EU en G7 zoeken aanpak cryptogeld tegen omzeilen sancties

woensdag 2 maart 2022 , 20:10

BRUSSEL (ANP) - De EU en de G7 onderzoeken maatregelen om te voorkomen dat cryptogeld, zoals de bitcoin, wordt gebruikt om de sancties te omzeilen die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de invasie van Oekraïne. "Er is grote instemming bij ons dat we dit niet kunnen laten gebeuren", zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega's. "Maar ik kan natuurlijk niet zeggen hoe we dat gaan aanpakken."

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie is het aantal transacties in cryptovaluta sinds de internationale sancties tegen Rusland duidelijk toegenomen. Nu de tegoeden van de Russische centrale bank en veel bankrekeningen van Russische machthebbers en oligarchen in de EU en elders zijn bevroren, kunnen zij nog altijd hun toevlucht zoeken in andere betaalmiddelen als cryptovaluta, onder meer via uitwisselingsplatforms als Binance of Coinbase. De vicepremier van Oekraïne, Michailo Fedorov, riep deze platforms eerder deze week op om Russische rekeningen te blokkeren.

De Europese Centrale Bank (ECB) werkt al aan een juridisch kader voor de cryptomarkt. Er is nu geen centraal toezicht op de handel. ECB-baas Christine Lagarde zei vrijdag in Parijs nog dat er "altijd criminele manieren" zijn om sancties te omzeilen, en dat het belangrijk is dat er snel een juridisch kader voor cryptovaluta's komt.

