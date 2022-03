Blokkeren Russische staatsmedia in Nederland kan vooralsnog niet

woensdag 2 maart 2022 , 15:28

HILVERSUM (ANP) - Uitzendingen via satelliet en toegang tot nieuwssites van Russische staatsmedia RT en Sputnik zijn vooralsnog niet te blokkeren in Nederland. Dat laat een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media (CvdM) desgevraagd weten, nu de Europese Commissie de toegang in de EU van RT en Sputnik ontzegt als strafmaatregel voor de Russische invasie van Oekraïne.

De commissie stelt de nationale mediatoezichthouders verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de sanctie tegen Rusland. Maar, zo zegt het Nederlandse Commissariaat: "Wij hebben niet een knop die we kunnen indrukken waardoor satelliet of internet niet meer beschikbaar is." Vooralsnog zou de toezichthouder satellietproviders en internetaanbieders slechts kunnen vragen om de zenders en sites te blokkeren.

Het CvdM heeft alleen bevoegdheid over licenties die in Nederland worden uitgegeven over de kabel, maar "daar zitten die Russische zenders niet op", aldus de woordvoerder. De uitzendingen zijn via satelliet dus vooralsnog te bekijken. Ook online zijn de sites nog te bezoeken, want "als je iets uploadt op internet, kan je dat niet blokkeren."

Hoe de sanctie tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne wel uitgevoerd en vervolgens gecontroleerd moet worden, zoekt het CvdM nu uit. Hoe moet het, door wie, wat moet er gebeuren en kunnen er vervolgens boetes uitgedeeld worden? Biedt de sanctie door de Europese Commissie al een wettelijke grondslag, of moet er vanuit het kabinet een wetswijziging komen? Allemaal vragen van dit moment, zegt de CvdM-woordvoerder. "Het is zo'n uitzonderlijke situatie, dit is voor ons ook nieuw."

