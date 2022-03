EU-ambassadeurs eens over sancties tegen Belarus

woensdag 2 maart 2022 , 12:22

BRUSSEL (ANP) - De EU-ambassadeurs zijn het in Brussel eens geworden over sancties tegen hoge functionarissen en militairen in Belarus. Dat tweet de Franse ambassadeur en wordt door meerdere diplomatieke bronnen in Brussel bevestigd. Het land dat aan Oekraïne en Rusland grenst wordt door de EU beschouwd als mede-agressor in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Maandag zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer tijdens het Oekraïnedebat dat Nederland wil dat de sancties die voor Rusland zijn afgekondigd ook gaan gelden voor Belarus. President Aleksandr Loekasjenko stelde onder meer zijn grondgebied open zodat Russische militairen konden oprukken naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De Britse regering heeft dinsdag al sancties opgelegd aan vier hoge defensiefunctionarissen, onder wie de chef van de generale staf. Ook twee militaire ondernemingen worden door de Britten aangepakt.

De regering van Belarus heeft al langer te maken met EU-sancties omdat de presidentsverkiezing in 2020 volgens Brussel oneerlijk is verlopen en opposanten massaal in de gevangenis worden gestopt.

