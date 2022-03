EU-parlement: hardere sancties tegen Rusland, wil Oekraïne als kandidaat-lidstaat

dinsdag 1 maart 2022 , 19:51

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement eist hardere sancties tegen Rusland om het land strategisch te verzwakken. In een resolutie over de Russische agressie tegen Oekraïne eist het parlement dat het Kremlin alle militaire activiteiten in het land stopzet en veroordeelt het de betrokkenheid van Belarussische dictator Alexandr Loekasjenko. Ook roept het parlement de EU-instellingen op de weg vrij te maken voor de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne.

De tekst werd goedgekeurd met 637 stemmen voor, 17 tegen en 26 onthoudingen. Als enige van de 29 Nederlandse Europarlementariërs stemde Marcel de Graaff van Forum voor Democratie tegen, alle andere Nederlanders stemden voor.

Het parlement veroordeelt "in de krachtigste bewoordingen de illegale, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie tegen en invasie van Oekraïne". De EU heeft snel gehandeld om Rusland te straffen, maar nu moet ook de invoer van Russisch olie en gas aan banden worden gelegd, vindt het parlement. Nieuwe EU-investeringen in Rusland en nieuwe Russische investeringen in de EU moeten worden verboden. Alle Russische banken moeten worden geblokkeerd uit het Europese financiële systeem en Rusland moet worden uitgesloten van het SWIFT-systeem, staat in de resolutie.

Ook wil het parlement meer humanitaire hulp voor Oekraïne en steunt het maatregelen om Oekraïnse vluchtelingen een speciale status in de EU te geven. "Daarmee hoeven zij geen aparte asielprocedure te doorlopen en hebben zij in alle EU-landen direct recht op opvang, onderwijs, werk, gezondheidszorg en andere cruciale voorzieningen", legt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) uit. Eickhout wil daarbij dat de gezinshereniging van vluchtelingen snel en flexibel wordt geregeld.

Peter van Dalen (ChristenUnie) had moeite met de tekst over toetreding van Oekraïne tot de EU. "Dergelijke uitspraken vind ik niet realistisch, want toetredingsprocessen duren lang, en dat is gezien de toetredingseisen niet voor niets." Toch stemde hij voor. "Want ik wil een duidelijk signaal afgeven aan Poetin: de EU staat achter Oekraïne! Maar vooral ook wil ik een politiek signaal afgeven aan Oekraïne, dat onze volle steun verdient in de strijd tegen de vijand in het Kremlin."

