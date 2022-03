EU reserveert 500 miljoen euro voor humanitaire hulp Oekraïne

dinsdag 1 maart 2022 , 15:13

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie trekt 500 miljoen euro uit voor humanitaire steun aan Oekraïne. Het geld is bedoeld om de nood van burgers te verzachten en vluchtelingen te verzorgen, zei voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een speciale zitting in het Europees Parlement.

De Russische invasie van Oekraïne is een "moment van de waarheid", zei ze. "De toekomst van dit continent staat op het spel." Niet alleen antwoordt de EU met zware sancties tegen Rusland, maar ook met hulp aan Oekraïne. De 500 miljoen komt bovenop de 500 miljoen uit de EU-begroting voor de aankoop en levering van wapens en ander materiaal voor Oekraïne.

Von der Leyen sprak tijdens de zitting haar speciale dank uit aan Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije, de vier EU-buurlanden van Oekraïne, "voor het opvangen van de duizenden mannen, vrouwen en kinderen die voor de Russische bommen zijn gevlucht. Ze zijn welkom en daarom stellen we een tijdelijke noodregeling voor om deze vluchtelingen een veilige status te geven, met toegang tot scholen, medische zorg en werk", zei ze.

Het dagelijks EU-bestuur wil daarvoor een bijzondere noodregeling voor vluchtelingen activeren, die werd ontworpen na de oorlog in voormalig Joegoslavië, maar nooit is gebruikt. Daarmee krijgen de gevluchte Oekraïners speciaal recht op verblijf in de EU. Ze kunnen dankzij een partnerschapsverdrag met de EU al zonder visum negentig dagen in de EU verblijven, maar onder de noodregeling is dat een jaar. Die periode kan bovendien verlengd worden.

