Zelenski in live-video aan Europees Parlement: niemand zal ons breken

dinsdag 1 maart 2022 , 13:31

Bron: president.gov.ua

BRUSSEL (ANP) - Niemand zal ons kapot maken, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een live-videostream tegen het Europees Parlement. "Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien."

Zelenski hield een emotionele toespraak tijdens een speciale zitting van het parlement in Brussel. Hij zei dat hij zijn toehoorders niet met een "goedemorgen, goedemiddag, of goedenavond kan begroeten, want de dagen zijn niet goed en voor sommigen kan het zelfs de laatste dag zijn". Het parlement had een speciale plenaire zitting belegd in verband met de Russische invasie. Er zal naar verwachting ook een resolutie over de invasie worden aangenomen.

"Wij vechten om onze vrijheid te verdedigen en betalen de ultieme prijs", aldus Zelenski. "Twee revoluties, een oorlog. Het is een tragedie."

Hij vroeg het parlement te bewijzen "dat wij Europeanen zijn". "Dan zal licht over de duisternis schijnen." Maandag heeft Zelenski de Europese Unie gevraagd zijn land direct als lid toe te laten. Oekraïne zou via een nieuwe speciale procedure moeten kunnen toetreden.

De voorzitter van het EU-parlement, Roberta Metsola, zei die aanvraag te verwelkomen. De voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel zei dat dit verzoek "legitiem" is. Maar hij wees erop dat die aanvraag "symbolisch" is en dat er geen eenheid bij de lidstaten is over het uitbreiden van de Europese Unie.

