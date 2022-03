EU zet nog 26 Russen op sanctielijst vanwege Oekraïne

maandag 28 februari 2022 , 20:49

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft 26 machtige en rijke Russen en een bedrijf toegevoegd aan de sanctielijst vanwege de invasie in Oekraïne. Het gaat onder meer om Dimitri Peskov, de perschef van president Vladimir Poetin; de baas van de grootste oliemaatschappij van Rusland Rosneft, Igor Sechin; en oprichters Petr Aven en Mikhail Fridman van Alfa-Bank. Dat blijkt uit het Europese Publicatieblad waarin alle gestraften worden vermeld. De sancties gaan direct in.

In totaal heeft de EU nu 680 mensen en 53 bedrijven of organisaties op de sanctielijst gezet. Ze kunnen niet meer bij hun geld dat in de EU op bankrekeningen staat, maar Europeanen mogen ook geen geld aan hen ter beschikking stellen. Ook mogen ze de EU niet meer in. Het zijn met name zakenmensen en bedrijven in de olie-industrie en financiële wereld, leden van de regering van Poetin, hoge militairen en propagandisten.

Met de aanvullende sancties mikt de EU op leden van de Russische elite, die in belangrijke mate Poetins regime steunen en daar economisch voordeel uit halen.

