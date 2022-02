EU-buitenlandchef: geen andere keuze dan hogere uitgaven defensie

maandag 28 februari 2022 , 17:06

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zal meer en effectiever geld moeten gaan besteden aan defensie, is de stellige overtuiging van EU-buitenlandchef Josep Borrell. "We hebben geen andere keuze" na de Russische invasie in Oekraïne, zei hij na afloop van een videovergadering met de 27 ministers van Defensie. Volgens Borrell blijkt uit de inlichtingen die de ministers uitwisselden dat de Russische invasie "steeds meedogenlozer" wordt. "Er zijn veel burgerslachtoffers in Oekraïne", zei hij, zonder getallen te noemen.

De ministers bespraken Europese militaire hulp aan wapens en munitie ter waarde van 450 miljoen euro. "In deze situatie is onze steun aan het Oekraïense leger cruciaal", aldus Borrell. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de EU-landen gezamenlijk de koop en levering van wapens gaan financieren voor een land in oorlog. Daarnaast wordt 50 miljoen euro uitgetrokken aan niet-dodelijk materiaal en brandstof. De wapens zullen via Polen worden aangevoerd.

De EU bereidt ook verdere sancties tegen het Russische regime en zijn medestanders voor. Borrell zei heel blij te zijn met het besluit van het neutrale Zwitserland om de al besloten EU-sancties tegen Rusland over te nemen. Dat betekent onder meer dat banktegoeden van Russische bedrijven en personen, onder wie president Vladimir Poetin, worden geblokkeerd vanwege de inval in Oekraïne.

