Zelenski vraagt direct EU-lidmaatschap voor Oekraïne

maandag 28 februari 2022 , 13:55

gewijzigd

Bron: European Commission

KIEV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt de Europese Unie zijn land direct als lid toe te laten. Het landenblok zou Oekraïne via een nieuwe speciale procedure moeten laten toetreden. "Ons doel is om bij alle Europeanen te zijn, en - dat is het belangrijkst - om gelijk te zijn", zei Zelenski in een videotoespraak. "Ik ben er zeker van dat dat eerlijk is. Ik ben er zeker van dat we dat verdienen."

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak zich zondag uit voor toetreding van Oekraïne. "Op termijn horen zij inderdaad bij ons", zei ze. Het zijn Nederland en de andere 26 lidstaten die erover beslissen. Maar er zijn meningsverschillen, zei voorzitter Charles Michel van de raad van EU-regeringsleiders. Hij wijst erop dat uitbreiding van de unie gevoelig ligt bij de lidstaten. Een eventueel besluit vereist unanimiteit.

Zelenski had zaterdag al op een besluit aangedrongen. "Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie voor eens en voor altijd af te sluiten en een besluit te nemen over een EU-lidmaatschap van Oekraïne."

Veel EU-landen hebben besloten zware wapens naar Oekraïne te sturen. De EU-ministers van Defensie houden maandagmiddag digitaal overleg over de situatie. Ze bespreken onder meer waar Oekraïne verder behoefte aan heeft.

