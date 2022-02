EU vraagt YouTube en Google Russische oologspropaganda te weren

maandag 28 februari 2022 , 0:03

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - Eurocommissarissen Věra Jourová en Thierry Breton hebben YouTube (via moederbedrijf Alphabet) en Google gevraagd om krachtiger op te treden tegen Russisch nepnieuws. De twee spraken zondag met de directeuren van de Amerikaanse techbedrijven af dat die het beleid van hun onlineplatforms zullen blijven aanpassen en actualiseren in het licht van de huidige situatie in Oekraïne.

"Ik verwacht dat YouTube en Google hun inspanningen opvoeren om Russische oorlogspropaganda aan te pakken", zei Jourová na afloop van het gesprek. "Rusland heeft informatie tot wapen gemaakt. Onlineplatforms mogen geen ruimte bieden aan de oorlogsleugens van dat land."

Commissaris Breton stelde: "Vrijheid van meningsuiting geldt niet voor oorlogspropaganda. Al te lang wordt de inhoud van Russia Today en andere Russische staatsmedia door algoritmen als 'aanbevolen inhoud' aangeboden aan mensen die daar nooit om hebben gevraagd. Oorlogspropaganda zou nooit aanbevolen inhoud mogen zijn. Sterker nog, het zou helemaal geen plaats mogen hebben op onlineplatforms. Ik reken er op dat de techindustrie snelle en doeltreffende maatregelen neemt om nepnieuws tegen te gaan."

Google zegt dat het al ongekend grote stappen heeft gezet om de verspreiding van nepinformatie over de situatie in Oekraïne te stoppen.

Terug naar boven