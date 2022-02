EU stuurt Oekraïne wapens, weert vliegtuigen en tv-zenders Rusland

zondag 27 februari 2022 , 21:37

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stuurt Oekraïne wapens en munitie. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de unie dat doet. Alle EU-landen sluiten verder hun luchtruim voor Russische vliegtuigen. De Russische zenders Russia Today en Sputnik worden geweerd omdat ze als spreekbuis voor het Kremlin dienen, zeggen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De EU trekt 500 miljoen euro uit voor militaire hulp aan het Oekraïense leger, dat de Russische invasiemacht bevecht. Daarvan is 450 miljoen euro bestemd voor wapentuig en munitie, de rest voor "niet dodelijke" materialen als helmen, scherfvesten en EHBO-trommels. De EU gaat verder coördineren wat het Oekraïense leger nodig heeft en welk EU-land dat kan en wil leveren, zegt Borrell. Jarenlang was het in de EU taboe om wapens te leveren aan strijdende partijen.

Een andere, "nooit eerder genomen stap" is de verbanning van de Russische staatszenders Russia Today en Sputnik en hun filialen, zegt Von der Leyen. Zij "zullen hun leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen en verdeeldheid te zaaien in onze unie niet langer kunnen verspreiden".

Russische vliegtuigen mogen ook niet langer naar of over de EU vliegen. EU-land na EU-land, ook Nederland, kondigde de afgelopen uren al aan zijn luchtruim voor hen te sluiten. "Ook voor de privétoestellen van Russische oligarchen", onderstreept Von der Leyen.

Verder komt er een nieuw pakket sancties voor het "medeplichtige" Belarus, bondgenoot van het Kremlin en springplank voor de invasie van Oekraïne. Er komen "strafmaatregelen voor hun belangrijkste economische sectoren". Belarus mag geen steenkool, olie en gas, hout, cement, ijzer, staal en tabak meer uitvoeren. Goederen die ook militaire doeleinden kunnen dienen mogen niet meer aan het land worden verkocht. En Belarussen die Rusland helpen bij de oorlog tegen Oekraïne kunnen persoonlijke sancties verwachten.

De ministers van Buitenlandse Zaken moeten de nieuwe maatregelen nog officieel bekrachtigen, maar daarover is volgens EU-bronnen al overeenstemming. Minister Wopke Hoekstra en zijn collega's hebben zondagavond ingelast overleg per videoverbinding.

