Eurocommissaris Timmermans: Oekraïne wordt het Waterloo van Poetin

zondag 27 februari 2022 , 13:18

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie denkt dat de Russische invasie in buurland Oekraïne uiteindelijk zal mislukken. Het zal volgens hem een "debacle" worden voor de Russische president Vladimir Poetin. "Dit wordt zijn Waterloo", zei Timmermans in het tv-programma Buitenhof.

Volgens hem is Poetin de drijvende kracht achter de oorlog. In zijn entourage is weinig steun steun voor de invasie in het buurland, aldus Timmermans. "Het is een misdadige oorlog."

De NAVO zal volgens hem niet betrokken raken bij het conflict. Van de inzet van kernwapens zal ook geen sprake zijn, aldus de eurocommissaris. "Kernwapens zijn effectief zolang je ze niet gebruikt." Europa zal volgens hem wel meer moeten gaan investeren in Defensie.

Vluchtelingen uit Oekraïne zullen in de hele Europese Unie worden opgevangen, aldus Timmermans.

