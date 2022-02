Premier Rutte heel tevreden dat Poetin op sanctielijst van EU is gekomen

vrijdag 25 februari 2022 , 20:20

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte is heel tevreden dat de landen van de Europese Unie ook de Russische president Vladimir Poetin op de sanctielijst hebben gezet. Daar was eerst nog twijfel over of dat juridisch wel kon, verklaarde Rutte op zijn wekelijke persconferentie.

Er waren onder EU-leiders zorgen over het feit of Poetin nog wel zou kunnen reizen als hij op de sanctielijst zou komen. "Ik ben ongelofelijk blij dat vandaag die eensgezindheid er gekomen is", zegt Rutte. Het betekent dat bezittingen van Poetin in de Europese Unie worden bevroren.

Het sanctiepakket noemt de premier "heel stevig". De strafmaatregelen raken de financiële sector, de transport- en energiesector en de export wordt beperkt. Ook komen er meer leden van het het Russische bewind op de zwarte lijst van de EU te staan. "Het zal zijn uitwerking hebben op het regime."

Het internationale betaalsysteem SWIFT zit niet in het pakket. Daar wordt door Oekraïne hard op aangedrongen. Maar volgens de minister-president zijn "heel veel" EU-lidstaten bezorgd dat zo'n stap grote gevolgen kan hebben voor hun economie.

Nederland wilde SWIFT wel opnemen in het sanctiepakket. Er is volgens hem wel een "grote stap vooruit" gezet hierin. Er wordt onderzocht wat de voor- nadelen zijn van zo'n besluit "zodat alsnog kan worden besloten het op een later moment toe te voegen" aan het sanctiepakket.

