Hofvijver februari 2022: ‘Inval van Rusland betekent einde van een tijdperk’

maandag 28 februari 2022 , 13:00

Bron: Arend van Dam

DEN HAAG (PDC) - De afgelopen tijd is het nieuws gedomineerd door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In de nieuwe Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut, komt dit onderwerp dan ook ruim aan bod. In een analyse stelt Jan Werts dat de inval van Rusland het einde betekent van 'een tijdperk waarin het Westen dacht economische belangen te kunnen scheiden van politieke en strategische'. Hierbij valt de koerswijziging van Duitsland ook op. Deze historische draai staat centraal in een analyse van Hanco Jürgens, die kijkt naar de drie omslagpunten in het Duitse defensiebeleid die afgelopen weekend plaatsvonden.

Er is ook aandacht voor nieuws buiten het conflict. Douwe Roest duikt in de verkiezingen van Hongarije die in april plaats zullen vinden. In Brussel en daarbuiten wordt met spanning gekeken of de verenigde oppositie de regerende partij Fidesz van premier Orbán kan verslaan. De peilingen bieden hoop voor de oppositie, maar experts zijn somberder en vrezen dat de Hongaarse oppositie langs de rand van de afgrond staat.

Andere onderwerpen die langskomen in de Hofvijver zijn de verkiezingen in Italië en de trans-Atlantische verstandhouding tussen Europa en de Verenigde Staten sinds het aantreden van president Biden.

