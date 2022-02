Kaag: alle opties voor meer sancties Rusland op tafel, ook SWIFT

vrijdag 25 februari 2022 , 12:13

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

PARIJS (ANP) - Alle opties om Rusland voor de inval in Oekraïne te straffen liggen bij de EU-ministers van Financiën op tafel, ook om Rusland af te sluiten van het internationale betaalsysteem SWIFT. "We moeten zoeken naar de maximale impact", zei minister Sigrid Kaag bij aankomst in Parijs voor een bijeenkomst met haar Europese collega's. Ook de Franse minister Bruno Le Maire, die de vergadering voorzit, zei dat SWIFT "deel uitmaakt van de opties", maar als "laatste middel".

Le Maire zei dat de Europese Unie de Russen hard wil treffen, en financieel en economisch wil isoleren. Volgens de Duitse minister Christian Lindner heeft het blokkeren van Russische banken op de Europese financiële markten, een strafmaatregel die al is besloten, al "serieuze gevolgen". Duitsland is huiverig voor het afsluiten van SWIFT, maar Lindner zei wel dat "alle mogelijke sancties" moeten worden overwogen.

Lindner sprak over "een nachtmerrie" in Oekraïne waar de Russische president Vladimir Poetin "als enige verantwoordelijk voor is". Maar de zware sancties zullen volgens hem ook de gewone Rus treffen. Le Maire viel hem bij dat ̈"de machthebbers, rijke oligarchen en ook de bevolking de prijs zullen betalen voor de domme besluiten van Poetin. Zij zullen lijden."

Volgens Kaag moeten er na het besluit van de EU-regeringsleiders op hun speciale top in Brussel donderdagavond om Rusland hard aan te pakken nu vervolgstappen worden genomen. Maar ook moet worden gekeken hoe de regering en bevolking van het geteisterde Oekraïne beter en effectief kunnen worden geholpen om financieel niet ten onder te gaan. "Met leningen en garanties bijvoorbeeld", zei Kaag. "En met humanitaire hulp. Ik wil ook dat Nederland bilateraal verdere steun verleent."

De ministers bespreken vrijdag ook wat de mogelijke gevolgen van de oorlog en de sancties voor de Europese economie zijn. "Natuurlijk zullen ook wij een prijs betalen voor deze oorlog", zei Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). Vooral over de oplopende inflatie en energieprijzen en de gastoevoer uit Rusland zijn grote zorgen. De EU is voor ongeveer 40 procent afhankelijk van Russisch gas. Gentiloni zei dat de Europese Commissie woensdag een pakket voorstellen zal presenteren over onder meer gezamenlijke gasaankoop door EU-landen en het opbouwen van strategische gasvoorraden.

