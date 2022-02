EU-ministers Financiën overleggen over gevolgen oorlog Oekraïne

vrijdag 25 februari 2022 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën zijn vrijdag in Parijs voor een al geplande bijeenkomst die nu door de Russische inval in Oekraïne wordt overschaduwd. Het grootste deel van de dag zullen ze over de mogelijke gevolgen voor de Europese economie praten.

De bijeenkomst stond al maanden op de agenda van het tijdelijke Franse EU-voorzitterschap en zou twee dagen duren. Maar de zaterdagsessie is geschrapt en de agenda is aangepast aan de actualiteit.

Rond half 9 verwelkomt Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, zijn gasten onder wie zijn collega Sigrid Kaag. Dan vergaderen eerst de negentien ministers van de eurolanden (Eurogroep) over een aantal lopende zaken maar al snel zullen de acht ministers uit de niet-eurolanden zich bij hen voegen. Ook de baas van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, schuift aan.

Belangrijke onderwerpen zijn de ontwikkeling van de energieprijzen en de inflatie. Die lopen al maanden enorm op maar aanvankelijk rekenden de deskundigen erop dat ze in de lente wel weer zouden dalen. Daar zag het al steeds minder naar uit, maar door de oorlog en te verwachten haperingen of zelfs stopzetting van de gastoevoer uit Rusland, nog minder. Door deze tegenslagen dreigt het economisch herstel van de coronacrisis te vertragen.

Ook zijn sommige lidstaten bezorgd over de terugbetaling van miljardenleningen aan Rusland. De banken in Italië, Oostenrijk en Frankrijk zijn de grootste internationale geldschieters van Rusland. Daarnaast dringt de vraag zich op of de EU-landen meer aan defensie zullen moeten gaan uitgegeven.

De ministers besluiten de avond met een werkdiner.

