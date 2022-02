EU-leiders eens over nieuw pakket sancties tegen Rusland

donderdag 24 februari 2022 , 21:33

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zijn het eens geworden over een nieuw pakket harde sancties tegen Rusland. Die zullen "enorme en ernstige gevolgen" hebben voor het land, stellen ze, bijeen op een ingelaste top in Brussel.

De sancties raken onder meer "de financiële sector en de energie- en transportsector", vermelden de officiële conclusies van de top. Ook wordt de handel met Rusland in onder andere goederen die ook militair kunnen worden gebruikt aan banden gelegd. Voor sommige Russen wordt reizen naar de EU bemoeilijkt. Ook wordt nog eens een aantal Russen persoonlijk gestraft. Zij kunnen niet meer bij eventueel in de unie ondergebracht vermogen en mogen de EU niet meer in. EU-burgers en -bedrijven mogen ook geen zaken meer met hen doen.

De EU-leiders richten zich ook tot Belarus, de bondgenoot die als springplank voor de Russische inval in Oekraïne dient. Zij "veroordelen de betrokkenheid van Belarus in deze agressie tegen Oekraïne krachtig" en manen het land zich daarvan verder te onthouden.

Voor welke strafmaatregelen Rutte en zijn collega's precies hebben gekozen, blijkt naar verwachting vrijdag. Nu de sancties de zegen hebben van de EU-leiders worden ze door juristen zorgvuldig onderbouwd, zodat gestraften de Europese rechter niet zover kunnen krijgen om er een streep door te zetten.

