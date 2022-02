EU klaar voor komst Oekraïense vluchtelingen, zegt Brussel

donderdag 24 februari 2022 , 15:08

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is klaar voor de komst van Oekraïners die voor de Russische aanval op hun land op de vlucht slaan. "We zijn volledig voorbereid en ze zijn welkom", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De EU is al weken in de weer om voorbereid te zijn op het ergste, zegt Von der Leyen. "We hebben met alle EU-lidstaten in de frontlinie expliciete plannen gemaakt om deze vluchtelingen meteen te kunnen verwelkomen en te herbergen." Daarnaast wordt de hulp van de dienst voor noodhulp en rampbestrijding van de Europese Commissie in stelling gebracht, met humanitaire hulp, onderdak "en alle benodigdheden die mensen die ontheemd zijn onmiddellijk nodig hebben".

"We hopen dat er zo min mogelijk vluchtelingen zullen zijn", zei de commissievoorzitter op een persconferentie met voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU en met NAVO-chef Jens Stoltenberg. Maar wie komt, kan volgens haar in de unie terecht.

De EU zet zich schrap voor een exodus van mogelijk vele duizenden vluchtelingen uit Oekraïne, dat 44 miljoen inwoners telt. Ook landen die normaliter nieuwkomers zoveel mogelijk weren, zoals Hongarije, zeggen zich gastvrij op te stellen. Kleine groepjes Oekraïners staken donderdag volgens persbureau Reuters al bepakt en bezakt de Hongaarse grens over, sommigen te voet.

Bij de doorgaans rustige grensovergang bij het Poolse Medyka kwamen volgens Reuters donderdag de eerste tientallen vluchtelingen aan. Polen richt ontvangstposten in aan de grens en Poolse ziekenhuizen maken bedden klaar voor gewonde Oekraïners.

Oekraïne kan ook meer financiële hulp van de EU verwachten, zegt Von der Leyen. Die komt bovenop de 1,2 miljard euro die Brussel eerder deze maand al toezegde.

Michel en Von der Leyen roepen verder het Russische volk, dat volgens hen niets voelt voor oorlog, op zich tegen de aanval op Oekraïne te keren. Met een soortgelijke oproep richten ze zich tot Belarus en zijn inwoners.

