EU-parlement steunt 'ongezien zwaar' antwoord op Russische inval

donderdag 24 februari 2022 , 11:48

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement steunt "een ongezien Europees en internationaal antwoord, inclusief nieuwe en zware sancties", op de Russische inval in Oekraïne. "Zware strafmaatregelen moeten duidelijk maken dat we het Kremlin verantwoordelijk houden", zeggen de voorzitter en fractieleiders van het parlement in een gezamenlijke verklaring. Ze organiseren een extra plenaire vergadering over de situatie op 1 maart, maken ze bekend.

Voorzitter Roberta Metsola had de leiders van het parlement bij zich geroepen na de invasie in Oekraïne. In de verklaring veroordelen ze de invasie "in de sterkst mogelijke bewoordingen." "De aanval is gericht tegen ons model van een democratische samenleving en kan niet onbeantwoord blijven." Ze spreken ook hun steun uit voor de bevolking van Oekraïne.

