Herdenkingsmunt ter ere van 30 jaar Verdrag van Maastricht

donderdag 24 februari 2022 , 11:09

UTRECHT (ANP) - Bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in Utrecht is de eerste herdenkingsmunt van dit jaar geslagen. Het gaat om een gouden en zilveren munt ter ere van het 30-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht.

Het verdrag werd in februari 1992 in Maastricht ondertekend en vormde de in 1957 gestichte Europese Gemeenschap om tot een politieke en monetaire unie. De toen nog twaalf Europese leiders onder leiding van premier Ruud Lubbers sloten onderhandelingen af over een unie die later de euro als gemeenschappelijke munt zou krijgen.

Met de herdenkingsmunt kan de consument in Nederland gewoon betalen. Of dat ook gebeurt, is hoogst twijfelachtig. De nominale waarde (het bedrag waarvoor je er iets van zou kunnen kopen) is 5 euro voor het zilveren en tien euro voor het gouden exemplaar, maar deze herdenkingsmunten zijn voor de verzamelaar te koop voor respectievelijk 49,95 en 469 euro. De Verdrag van Maastricht-munten zijn ontworpen door kunstenaar Rinus van Hall.

De oplage van de voor 90 procent uit goud bestaande munt is 800 exemplaren. Van de zilveren munt zijn er 4000 beschikbaar, meldt de KNM.

Ieder jaar slaat de KNM twee speciale munten over thema's of personen die belangrijk zijn geweest voor Nederland. De andere speciale munt dit jaar is ter ere van de 150e geboortedag van kunstenaar Piet Mondriaan.

