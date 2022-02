EU reageert op Russische agressie en kondigt nieuwe zware sancties aan

donderdag 24 februari 2022 , 7:30

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt met nieuwe zware sancties voor Rusland. Die zullen "enorme en ernstige gevolgen hebben" voor het land, kondigen de voorzitters van de Europese Commissie en de raad van regeringsleiders van de EU-landen aan. De EU-landen keuren de strafmaatregelen volgens hen "snel" goed.

Met de "ongekende militaire agressie" van Rusland tegen Oekraïne schendt het land grof het internationaal recht en ondermijnt het de veiligheid en stabiliteit van Europa en de wereld, schrijven Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel. Ze "betreuren het verlies van mensenlevens en het menselijk leed".

De regeringsleiders van de EU-landen komen later donderdag bijeen voor een ingelaste top over de Russische inval. Dan bespreken premier Mark Rutte en zijn collega's aanvullende strafmaatregelen. Die worden aangedragen door EU-buitenlandchef Josep Borrell en Von der Leyen, "in nauwe samenwerking met bondgenoten".

De EU-kopstukken verzekeren Oekraïne dat de unie "krachtige politieke, financiële en humanitaire hulp zal blijven leveren".

