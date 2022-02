Hogere prijzen voor meststoffen door crisis Oekraïne

woensdag 23 februari 2022 , 21:27

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen voor meststoffen kunnen nog harder gaan stijgen als gevolg van de Russisch-Oekraïense crisis. Dit zou ook weer effect kunnen hebben op de voedselprijzen.

Rusland is na Canada de grootste producent van kaliumchloride, een belangrijke voedingsstof voor landbouwgewassen en -producten. Het conflict in de regio en de sancties tegen Rusland kunnen de handelsstromen schaden. Wat daarbij meespeelt is dat Rusland de meststof goedkoop produceert. Het Amerikaanse Mosiac, een grote kunstmestproducent, waarschuwde woensdag al voor eventuele tekorten aan kaliumchloride.

Door de stijgende kosten kunnen boeren besluiten het gebruik van kunstmest terug te schroeven. Dat kan leiden tot lagere oogsten en nog hogere prijzen voor voeding. Volgens een rapport van de Verenigde Naties zijn de voedselprijzen nu al de hoogste in tien jaar.

Onder andere de Verenigde Staten en de Europese Unie legden sancties op aan Rusland nadat het de onafhankelijkheid van twee regio's in Oost-Oekraïne erkende. President Vladimir Poetin zegt open te staan voor "diplomatieke oplossingen", maar benadrukt dat de belangen en de veiligheid van Rusland moeten worden gewaarborgd.

De onrust op de meststoffenmarkten wordt verergerd door de sancties die eerder tegen Belarus, een belangrijke exporteur van potas, werden ingesteld. Het mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat, is een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Belarus is goed voor een vijfde van het wereldwijde aanbod. De prijs voor potas ligt momenteel op het hoogste niveau sinds 2008.

De kosten voor andere meststoffen zijn ook de pan uit gerezen door de hoge prijzen voor aardgas. Verschillende Europese fabrieken werden gedwongen hun productie stop te zetten of te beperken. Dat was onder meer bij Yara in Sluiskil het geval.

