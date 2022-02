EU straft ministers, legerleiders en spreekbuizen Kremlin

woensdag 23 februari 2022 , 17:40

gewijzigd

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie straft regeringsleden, militaire bevelhebbers en Kremlin-spreekbuizen voor hun rol in de erkenning en bezetting van afvallige Oekraïense regio's. Ook ruim driekwart van de leden van de Russische Tweede Kamer krijgt sancties opgelegd. Rusland kan niet meer in de EU lenen en drie banken worden eveneens gestraft.

De EU kondigde dinsdag al strafmaatregelen aan tegen "diegenen die zijn betrokken bij het illegale en agressieve" Russische optreden tegen Oekraïne. Rusland heeft de rebellenrepubliekjes Donetsk en Loehansk als onafhankelijk erkend en legert er troepen. De Europese sancties lijken ietsje uitgebreider dan die van bondgenoten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De EU-landen bevriezen eventueel in Europa gestald vermogen van 27 prominente Russen en ontzeggen hun de toegang tot de unie. Dat geldt voor onder anderen defensieminister Sjojgoe, melden internationale media. Burgers en bedrijven in de EU mogen ook geen zaken meer met hem doen. De definitieve sanctielijst wordt later woensdag gepubliceerd.

Hetzelfde lot treft onder anderen de chef-staf van president Poetin, de vicepremier, de commandant van de luchtmacht en van de Zwarte Zeevloot, en de baas van een bank die belangrijk is voor de Russische defensiebranche. Ook de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de hoofdredactrice van tv-zender RT en een presentator van de staatstelevisie worden gestraft.

Een beruchte Sint-Petersburgse 'trollenfabriek' komt waarschijnlijk eveneens op de sanctielijst. Dit Internet Research Agency produceert aan de lopende band desinformatie in het straatje van het Kremlin voor sociale media. IRA-financier Prigozjin, een vertrouweling van Poetin en oprichter van huurlingenbureau Wagner, is al eerder gestraft.

Drie banken met nauwe banden met de Russische defensiesector krijgen ook strafmaatregelen opgelegd, meldt onder meer de Britse krant The Guardian. Het zou gaan om VEB, Rossija-bank en Promsvjaz-bank.

De sancties worden relatief snel genomen. De EU-landen konden teruggrijpen op de blauwdruk die er ligt sinds de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

