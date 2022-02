EU-leiders donderdag naar Brussel voor spoedtop over Rusland

woensdag 23 februari 2022 , 17:14

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen komen donderdagavond in Brussel bijeen voor een ingelaste top over het conflict met Rusland. Premier Mark Rutte en zijn collega's buigen zich dan onder meer over de "agressieve daden" van Moskou, schrijft hun voorzitter Charles Michel in de uitnodiging.

De EU-leiders hebben zich eensgezind getoond toen de spanningen de afgelopen dagen opliepen, schrijft Michel. Hij wijst op de snelle goedkeuring van sancties voor Rusland. Maar "het is belangrijk dat we eensgezind blijven en samen onze gezamenlijke benadering en actie vaststellen". Hij wil donderdag vanaf 20.00 uur "de laatste ontwikkelingen bespreken" en overleggen over het bestraffen van Rusland en het steunen van Oekraïne.

Vorige week spraken Rutte en de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen elkaar ook al over Rusland. Toen werd er tijd ingeruimd voor aanvang van een EU-top met Afrikaanse landen.

