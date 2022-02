Meer dan de helft van hoge inflatie komt door energieprijzen

woensdag 23 februari 2022 , 11:36

LUXEMBURG (ANP) - Meer dan de helft van de hoge inflatie in de eurozone is te wijten aan de flink gestegen energieprijzen. Dat volgt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat, waarin ook wordt bevestigd dat de toename van het prijspeil in januari uitkwam op een recordniveau van 5,1 procent op jaarbasis.

Uit een eerdere voorlopige schatting was al naar voren gekomen dat de prijzen sinds de invoering van de euro niet zo hard zijn gestegen als vorige maand. Van het inflatiecijfer is 2,8 procentpunt toe te schrijven aan de toename van de gas- en andere energieprijzen. Andere zaken, zoals de hogere prijzen van levensmiddelen in de supermarkt, spelen eveneens maar in mindere mate een rol.

In Nederland was de inflatie vorige maand overigens veel hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Hier gingen de prijzen, zoals eerder al gemeld, gemiddeld 7,6 procent omhoog volgens de rekenmethode die Eurostat hanteert.

Europa worstelt al langer met een soort energiecrisis. Dat komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas aan banden begon te leggen, terwijl de vraag naar energie juist sterk toenam door de heropening van de door de coronapandemie getroffen economieën. Voor energiebedrijven werd het daardoor een stuk duurder om gas en stroom in te kopen. In Nederland zijn diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen en consumenten worden geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.

De hoge prijzen in de eurozone staan niet op zichzelf, ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is de inflatie fors opgelopen. Vrijwel alle grondstoffen zijn namelijk in prijs omhoog gegaan en transportkosten liggen ook veel hoger dan voorheen. Door strenge coronarestricties in sommige landen zijn de leveringsketens van bedrijven flink in de war geschopt.

Verschillende centrale banken in de wereld hebben al aangekondigd de rente te verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft dat nog niet gedaan. Als de ECB te snel het monetaire beleid verkrapt, zou dat het economische herstel uit de crisis kunnen vertragen, zo waarschuwde de baas van de ECB, Christine Lagarde, recent in een interview. Toch sloot de Française eerder deze maand niet uit dat de rentetarieven van de ECB later dit jaar mogelijk wel wat worden opgekrikt.

Terug naar boven