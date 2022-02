EU-sancties tegen Rusland doen ook Nederlandse economie pijn

woensdag 23 februari 2022 , 4:06

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Nieuwe sancties tegen Rusland van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zullen voorlopig weinig directe impact op Nederlandse bedrijven hebben. Toch zal onze economie er last van krijgen, niet in de laatste plaats omdat Rusland terug kan slaan met strafmaatregelen. Bovendien zijn de Russen economisch beter op sancties voorbereid dan de EU, schrijft De Telegraaf.

Hoe de nieuwe sancties tegen Rusland ook uitvallen, er worden weinig Nederlandse bedrijven door getroffen. Er zijn hooguit duizend Nederlandse ondernemers regelmatig in het land actief. Pakweg vierhonderd bedrijven hebben er een kantoor of dochterbedrijf.

Nederland verkoopt vooral (landbouw)machines, motoren, bussen en vrachtwagens aan Rusland. Of die allemaal het predicaat hoogwaardige technologie krijgen - en dus straks misschien getroffen worden door een exportban - is volgens kredietverzekeraar Atradius de vraag. Want hoeveel pijn zou het Moskou doen als het geen melkrobots of bestelbusjes meer krijgt?

