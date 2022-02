Qatar: onmogelijk om gasleveringen door Rusland te vervangen

dinsdag 22 februari 2022 , 20:16

DOHA (ANP/RTR) - Geen enkel land ter wereld, dus ook Qatar niet, heeft de capaciteit om Russische gasleveringen aan Europa te vervangen mochten de Russen besluiten de gaskraan naar Europa dicht te draaien. Daarvoor waarschuwt de Qatarese minister van Energie Saad al-Kaabi. Door het conflict rondom Oekraïne zou het kunnen dat Moskou de gasleveringen staakt.

Qatar heeft bijvoorbeeld langlopende contracten met Aziatische klanten. Het grootste deel van de gasvolumes van de golfstaat wordt naar Azië verscheept. Slechts 10 tot 15 procent van de volumes zou in nood naar Europa kunnen worden omgelegd. Qatar is een van de belangrijkste producenten van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld.

Met de opmerkingen van de minister laaien ook de zorgen over de continuïteit van de gasleveringen door Rusland aan Europa op. Zeker nu de spanningen in Oekraïne verder toenemen. Moskou erkende eerder de twee afvallige regio's in het oosten van Oekraïne en is met troepen het gebied ingetrokken. "Rusland is goed voor 30 tot 40 procent van de gastoevoer naar Europa. Er is geen enkel land dat deze volumes kan vervangen, de capaciteit om dat te doen met lng is er niet", zei Al-Kaabi tijdens een gasconferentie in Doha.

De Verenigde Staten en de Europese Unie komen met sancties tegen Rusland nu president Vladimir Poetin de onafhankelijkheid van de hele Donbas-regio heeft erkend. Poetin kreeg dinsdag ook groen licht van het parlement om militaire steun te geven aan de Russischsprekende separatisten in het buurland. De ophanden zijnde sancties tegen Rusland kunnen mogelijk ook weer gevolgen hebben voor de Russische gasstroom naar Europa.

Duitsland stopte dinsdag het proces voor de goedkeuring van het Nord Stream 2-project voor een gaspijpleiding in de Oostzee. Met deze pijpleiding zou de toevoer van Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland moeten verdubbelen. Die maatregel zorgde direct voor oplopende gasprijzen. Qatar en andere landen zoals Japan zijn onlangs door de Verenigde Staten benaderd om de gastoevoer naar Europa om te leiden bij een escalatie van het conflict.

