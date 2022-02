EU-landen eens over sancties tegen Rusland om erkenning rebellen

dinsdag 22 februari 2022 , 20:05

Bron: WikiMedia/Meghas

PARIJS (ANP) - De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een pakket sancties tegen Rusland. Ze straffen onder meer 27 personen en organisaties en bemoeilijken de toegang van Moskou tot de financiële markten. Ook 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van twee afvallige Oekraïense regio's door Rusland worden geraakt.

Ook in hun kijk op en oordeel over de erkenning van de rebellenrepubliekjes Donetsk en Loehansk zijn de lidstaten eensgezind, zegt huidig EU-voorzitter Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken werden het eens op een spoedvergadering in Parijs.

"Dit pakket zal Rusland pijn doen en veel ook", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De EU trekt volgens hem nauw samen op met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Sommige EU-landen wilden verder gaan, maar ze hebben een goede balans gevonden, meent de hoogste EU-diplomaat.

Borrell denkt niet dat Rusland het bij de erkenning van de twee "marionettenrepublieken" laat. Hij vraagt zich af wat er gaat gebeuren met het leeuwendeel van Donetsk en Loehansk dat niet is "bezet door het Russische leger" maar nog in handen is van Oekraïne. De buitenlandchef waarschuwt dat "we het sanctieniveau zullen verhogen naargelang het gedrag van Rusland". De EU houdt "munitie in onze gereedschapskist".

De sancties zijn volgens Borrell gericht op personen en organisaties die een aandeel hadden in de "illegale en agressieve daad" van Moskou. Zo krijgen onder meer banken strafmaatregelen opgelegd en neemt de EU ook de defensiesector op de korrel.

"En dit is erg belangrijk: we treffen het vermogen van de Russische staat en overheid" om te lenen op de Europese financiële markten. Zo wil de EU "de financiering van escalerend en agressief beleid aan banden leggen", kondigde Brussel eerder aan. Verder wordt de handel tussen de separatistenrepublieken en de EU verder ingeperkt.

Wie op de sanctielijst belanden, kunnen niet meer bij in de EU ondergebracht vermogen. Burgers en bedrijven in de EU mogen geen zaken meer met hen doen. Gestrafte personen mogen ook de unie niet langer in. President Vladimir Poetin zelf blijft buiten schot.

Terug naar boven