Tweede Kamer wil EU-monitor om Europees beleid beter te controleren

dinsdag 22 februari 2022 , 17:22

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil samen met de regering verkennen welke mogelijkheden er zijn om een EU-monitor in te voeren. De motie, die Marieke Koekkoek (Volt) indiende tijdens het debat over EU-Informatievoorziening, is dinsdag aangenomen. Alleen de fractie van FVD stemde tegen de moltie.

Volgens Koekkoek is adequate informatievoorziening over de totstandkoming en implementatie van Europees beleid noodzakelijk voor de Tweede Kamer om haar controlerende taak uit te kunnen voeren. Daarnaast kan de Kamer op deze manier input geven op de Europese agenda.

In zo'n EU-monitor zou alle Europese wetgeving en beleid digitaal gesorteerd worden per thema en dossier.

