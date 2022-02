Rutte hoopvol dat dinsdag sancties worden ingesteld tegen Rusland

dinsdag 22 februari 2022 , 16:52

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Mark Rutte is "hoopvol" dat er dinsdagmiddag in de Europese Unie nog een "zeer stevig en zeer vergaand" sanctiepakket tegen Rusland wordt ingesteld. Dat zei hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het pakket wordt afgestemd met de Amerikanen en Britten.

"Er is een zeer grote mate van instemming", aldus de premier. De sancties moeten "het bewind in Moskou hard raken wat betreft economie en hun belangen". Over wat voor soort sancties precies wordt gesproken, wilde Rutte niet in detail treden. Wel zei hij dat die "zoveel mogelijk" de Russische elite moeten raken, en mensen die "betrokken zijn bij deze besluitvorming" of een militaire rol spelen.

Nederland zou indirect ook geraakt kunnen worden als er maatregelen tegen Rusland getroffen worden. "Dat is absoluut niet uit te sluiten. Maar dat is niet leidend. Daarvoor is dit te groot en te belangrijk." Rusland is een zeer belangrijke gasleverancier van lidstaten van de Europese Unie.

Rutte wilde nog niet spreken van een Russische invasie in Oekraïne, zoals de Britse premier Boris Johnson doet. Hij is wel "bevreesd" dat het al zover is. Of die vrees klopt, "dat moeten we de komende uren vaststellen".

Het Duitse besluit om de certificering van Nordstream 2 pijpleiding op te schorten "juicht" Rutte toe. Rusland is volgens hem "zeer afhankelijk" van dit soort infrastructuur. Hij is niet bezorgd dat dit tot hogere gasprijzen zal leiden omdat de pijpleiding nog niet in gebruik is genomen.

Ruim een week geleden riep het kabinet Nederlanders in Oekraïne op het land te verlaten. Daar wordt volgens de premier maar in "beperkte mate" opvolging aan gegeven. Veel Nederlanders willen voorlopig in Oekraïne blijven, zei hij.

