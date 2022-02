EU: gasleveringen niet geraakt door stopzetten Nord Stream 2

dinsdag 22 februari 2022 , 14:18

BRUSSEL (ANP) - De gasleveringen aan de Europese Unie worden op dit moment niet geraakt door het besluit van de Duitse regering om het goedkeuringsproces voor de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland op te schorten vanwege de crisis rond Oekraïne. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens de woordvoerder zit de EU vooralsnog in een "behoorlijk veilige situatie" als het gaat om gasvoorraden en -leveringen.

De commissie wijst erop dat Nord Stream 2, die loopt via de Oostzee, nog niet in gebruik is genomen, hoewel de pijplijn al wel gereed is. Er is dus geen verandering in de huidige situatie, aldus de zegsman. "Geen enkele lidstaat is afhankelijk van een enkele leverancier", en 120 extra tankers met vloeibaar gemaakt gas (lng) zijn in januari al in de EU aangekomen, zei hij verder in Brussel. De EU is voor circa 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

De Europese zorgen over Russische gasleveringen zijn toegenomen nu Moskou twee afvallige regio's in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten heeft erkend. De Europese gasprijzen zijn flink gestegen door de verdere escalatie van het conflict tussen het Westen en Rusland.

Volgens de commissiewoordvoerder zit er momenteel voldoende gas in de Europese reserves, en zijn in de EU de afgelopen tijd meer pijplijnen met elkaar verbonden om elkaar te hulp te kunnen schieten. Ook heeft de commissie afspraken met landen, waaronder de Verenigde Staten, gemaakt om (meer) lng te leveren deze winter. Onder meer Japan en Zuid-Korea zijn volgens Brussel bereid gas te leveren als dat nodig is.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei eerder op de dag dat het certificeringsproces voor Nord Stream 2 wordt stilgelegd. Door middel van Nord Stream 2 zou de hoeveelheid Russisch gas dat aan Duitsland wordt geleverd kunnen verdubbelen. De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck verklaarde dat de gasleveringen aan Duitsland niet in gevaar zijn door het stilleggen van Nord Stream 2. Habeck denkt wel dat de energieprijzen hoog kunnen blijven door alle onrust.

De Russische president Vladimir Poetin zei eerder dinsdag dat de gasleveringen aan Europa gewoon door zullen gaan, ondanks de toenemende spanningen rond Oekraïne. Hij stelde dat tijdens de Koude Oorlog er altijd Russisch gas werd geleverd aan Europa. Volgens zijn energieminister kunnen de grote hoeveelheden gas die Europa nu haalt uit Rusland niet worden vervangen door lng uit andere landen te importeren.

