EU wil ook Russische organisaties en bedrijven raken met sancties

dinsdag 22 februari 2022 , 13:10

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Niet alleen personen, maar ook organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij de Russische erkenning van twee afvallige Oekraïense regio's moeten vrezen voor Europese sancties. De EU-landen werken volgens ingewijden aan een lijst met honderden personen en 'entiteiten'. Ook denken ze erover de handel in Russische staatsobligaties te verbieden, melden persbureaus DPA en Reuters.

De sancties zouden bijvoorbeeld Russische banken kunnen raken die een rol spelen in de Oekraïense separatistenrepubliekjes Donetsk en Loehansk. Personen die in aanmerking komen zijn de leden van het Russische parlement, de Doema, die hebben aangedrongen op en ingestemd met de erkenning van de beide regio's en de rebellenleiders. EU-burgers en bedrijven mogen geen zaken meer met hen doen en zij kunnen niet meer bij in de unie gestald vermogen. Gestrafte personen mogen de EU niet meer in.

Het kost normaliter veel tijd om sancties tegen personen en organisaties in te stellen, omdat zij heel zorgvuldig juridisch moeten worden onderbouwd. Toch kunnen de EU-landen ditmaal snel te werk gaan, denken ze. Sommige doelwitten waren al in het vizier, en ze kunnen het sanctie-arsenaal gebruiken dat ze hebben opgetuigd toen Rusland de Krim annexeerde.

Aan het eind van de dinsdagmiddag komen de ambassadeurs van de EU-landen opnieuw bijeen in de hoop de sancties te beklinken.

Terug naar boven