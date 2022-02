EU wil ook Russische organisaties en bedrijven raken met sancties

dinsdag 22 februari 2022 , 16:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil niet alleen honderden betrokkenen bij de Russische erkenning van afvallige Oekraïense regio's straffen, maar ook de financiering bemoeilijken van zulk "agressief beleid". Banken die Russische operaties in Donetsk en Loehansk bekostigen kunnen sancties verwachten en de toegang van Rusland tot EU-geld wordt ingeperkt, zeggen EU-kopstukken

De zware economische sancties waarmee de EU al enige tijd schermt om Rusland te weerhouden van een aanval op Oekraïne blijven volgens EU-bronnen voorlopig op de plank. De EU-landen kiezen voorlopig voor "gerichte" strafmaatregelen. Onder de honderden personen die daarvoor moeten vrezen zijn waarschijnlijk de Russische parlementariërs die hebben aangedrongen op en ingestemd met de erkenning van de beide regio's en leiders van de rebellen.

Ook "banken die Russische militaire en andere operaties in deze gebieden bekostigen" kunnen sancties verwachten, zeggen Michel en Von der Leyen. EU-burgers en bedrijven mogen met beide groepen geen zaken meer doen en zij kunnen niet meer bij in de unie gestald vermogen. Gestrafte personen mogen de EU niet meer in.

Verder moet het sanctiepakket "de toegang van de Russische staat en overheid tot de kapitaal- en financiële markten en diensten van de EU" treffen, aldus de voorzitters van de raad van EU-leiders en van de Europese Commissie. Volgens persbureaus DPA en Reuters zou dat kunnen betekenen dat de handel in Russische staatsobligaties in de EU wordt verboden. Zo willen ze "de financiering van escalerend en agressief beleid aan banden leggen". Ook wordt de handel tussen de separatistenrepublieken en de EU verder ingeperkt.

Het kost normaliter veel tijd om sancties tegen personen en organisaties in te stellen, omdat zij heel zorgvuldig juridisch moeten worden onderbouwd. Toch kunnen de EU-landen ditmaal snel te werk gaan, denken ze. Sommige doelwitten waren al in het vizier, en ze kunnen het sanctie-arsenaal gebruiken dat ze hebben opgetuigd toen Rusland de Krim annexeerde in 2014.

Minister Wopke Hoekstra en zijn EU-collega's komen dinsdagmiddag in Parijs bijeen voor een spoedvergadering over de sancties. Aan het eind van de middag kunnen de ambassadeurs van de EU-landen de sancties beklinken. Ze moeten er hoe dan ook dinsdag nog komen.

