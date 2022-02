Ook nieuwe nederlaag Roemenië voor EU-hof in rechtsstaatruzie

dinsdag 22 februari 2022 , 11:56

Bron: © European Union, 20??

LUXEMBURG (ANP) - Roemenië mag rechters er niet van weerhouden om Roemeense wetten te toetsen aan de Europese regels. En rechters mogen daarvoor zeker niet worden gekapitteld of gestraft, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Roemenië heeft tegen de Europese regels in de strijd tegen corruptie binnen de rechterlijke macht ondergebracht bij een speciale eenheid, die daar een stuk minder werk van maakt. Een Roemeense rechter wilde aan het EU-recht toetsen of dat wel mag, maar het Roemeense Grondwettelijk Hof verhindert dat. Net als in bijvoorbeeld Polen vindt dat hof dat Roemeens recht soms boven het Europese moet gaan.

Er is maar één instantie die mag beoordelen of een Europese regel strijdig is met de nationale identiteit, en dat is het Europees Hof zelf, stelt het hof in Luxemburg. Het handelen van het Roemeense Grondwettelijk Hof zou het beginsel ondermijnen van de voorrang voor het EU-recht, waardoor Europese regels op dezelfde manier worden uitgelegd en worden toegepast.

