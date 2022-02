Europese gasprijs flink gestegen door spanningen Oekraïne

dinsdag 22 februari 2022 , 9:46

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen zijn flink gestegen door de verdere escalatie van het conflict tussen het Westen en Rusland over Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin heeft twee separatistische regio's in Oost-Oekraïne officieel erkend en kondigde aan er een "vredesmissie" heen te sturen. Het conflict zou de schaarste aan energie in Europa kunnen verergeren, want Rusland is de belangrijkste gasleverancier van tal van landen.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, steeg dinsdagochtend met 10 procent tot zo'n 80 euro om daarna weer iets terug te zakken tot 78 euro, een stijging van 7,5 procent. Ook de olieprijzen zijn de afgelopen dagen al behoorlijk gestegen.

De Verenigde Staten en de Europese Unie zeiden nieuwe sancties tegen Rusland te zullen aankondigen door de beslissing van Poetin om de regio's te erkennen. Sancties kunnen een verdere bedreiging vormen voor de Russische gasleveringen aan Europa, waarvan ongeveer een derde via pijpleidingen door Oekraïne loopt. Dat deel kan bij een Russische inval in Oekraïne in gevaar komen. Bijbehorende sancties tegen Rusland zouden er daarnaast voor kunnen zorgen dat de hele gasstroom uit Rusland afgesneden wordt.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verklaarde afgelopen weekeinde dat de Europese Unie is voorbereid op een volledige stopzetting van de levering van gas uit Rusland.

Europa worstelt al langer met een soort energiecrisis. Rusland legde de toevoer van gas vorig jaar al aan banden, terwijl de vraag naar energie juist sterk toenam door de heropening van de door de coronapandemie getroffen economieën. Voor energiebedrijven werd het daardoor een stuk duurder om gas en stroom in te kopen. In Nederland zijn diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen en consumenten worden geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.

Terug naar boven