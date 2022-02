Tweede Kamer wil zware Europese sancties tegen Rusland

dinsdag 22 februari 2022 , 1:03

Bron: Wikipedia/Mr. Documents Uploader

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil zware sancties tegen Rusland na het besluit om een "vredesmissie" te sturen naar de afvallige Oekraïense regio's Loehansk en Donetsk. Eerder op de avond erkende Rusland de onafhankelijkheid van beide opstandige gebieden.

"De situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland is zeer ernstig. Europa hoort zij aan zij te staan met de VS en gezamenlijk een stevig antwoord te geven. Er dienen zware sancties te worden ingezet", twitterde Agnes Mulder van het CDA.

Volgens VVD'er Ruben Brekelmans betekent de ‘vredesmissie’ dat Russische tanks en militairen die de grens met Oekraïne overgaan. "De nieuwe fase in deze oorlog is begonnen. Niemand in de #EU mag meer twijfelen over snelle en stevige sancties tegen #Rusland!", aldus de VVD'er.

De Russische president Vladimir Poetin maakte de erkenning van de gebieden in het buurland bekend in een toespraak op televisie. Hij haalde daarbij fel uit naar de regering in Oekraïne en de NAVO. "Na deze hallucinante oorlogsspeech van Poetin is er maar één optie: sancties", concludeerde Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Dat vindt ook Corinne Ellemeet van GroenLinks. Ze spreekt van "zeer, zeer zorgelijke ontwikkelingen. Hiermee breekt Poetin met de Minsk-akkoorden. Dit vraagt om harde sancties. Poetin en zijn vrienden moeten voelen dat dit niet ongestraft blijft." De PvdA wil nu dat het zwaarste sanctiepakket tegen Rusland wordt ingesteld.

Ook DENK roept al langer op tot stappen tegen Rusland. "Na het schenden van de territoriale integriteit van #Oekraïne door de annexatie van De Krim in 2014, kijkt de internationale gemeenschap vanavond en vannacht opnieuw machteloos toe hoe er weer een stukje land wordt ingepikt door #Poetin", aldus Tunahan Kuzu.

