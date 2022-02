EU gaat Oekraïense militairen trainen

maandag 21 februari 2022 , 20:39

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat Oekraïense militairen trainen. De EU stuurt een trainingsmissie naar het land, dat zich ernstig bedreigd voelt door grote buur Rusland. Dat vergt nog wel wat tijd. De details moeten nog worden uitgewerkt, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken.

Het gaat niet om gevechtstroepen, onderstrepen Oekraïne en de EU, maar om adviseurs. Ze maken "niet het verschil tussen de Russische troepen tegenhouden of niet", erkent Hoekstra. "Maar het helpt wel en er gaat bovendien een heel belangrijk politiek signaal vanuit waarmee je laat zien: dit accepteren we niet", zei hij over de militaire dreiging van Rusland.

Oekraïne vroeg medio vorig jaar al om zo'n Europese trainingsmissie. Het kan volgens ingewijden nog maanden duren voor de adviseurs daadwerkelijk afreizen.

Sommige EU-landen aarzelden lang over de missie uit angst dat Rusland die hoog zal opnemen. Moskou eist juist de terugtrekking van alle westerse militaire adviseurs uit het buurland.

