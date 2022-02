Nederlandse staatssteun aan evenementensector goedgekeurd door Europese Commissie

maandag 21 februari 2022 , 13:15

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft een staatssteunmaatregel van het Nederlandse kabinet voor de evenementensector goedgekeurd. Dit maakte de Commissie bekend in een brief afgelopen vrijdag. Het betreft de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 2021. ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet konden doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

De Europese Commissie hanteert strenge regels omtrent staatssteun. Normaal gesproken is het bieden van staatssteun op enkele uitzonderingen na verboden. Gedurende de coronacrisis hanteert de Commissie de regels echter veel soepeler, vooral voor steun aan sectoren die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus. Ook in dit geval valt de staatssteun die Nederland heeft verleend aan de evenementensector binnen de regels van de interne markt, zo oordeelde de Commissie.

Voor de ATE-regeling is in totaal 120 miljoen euro beschikbaar. Organisatoren van evenementen die geen doorgang konden vinden in de periode van 10 juli tot en met 31 december vorig jaar, kunnen naar verwachting vanaf begin dit jaar een vergoeding aanvragen.

Bron: Europese Commissie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

