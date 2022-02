Charles Michel wil Rusland niet constant 'olijftak aanbieden'

zondag 20 februari 2022 , 11:18

Bron: European Commission

MÜNCHEN (ANP/AFP) - Het Westen kan Rusland "niet constant een olijftak blijven aanbieden", zegt voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden Charles Michel. De EU-leider is zondag bij de veiligheidsconferentie in München over de Russische dreiging richting Oekraïne.

"De belangrijkste vraag blijft of Rusland bereid is tot een dialoog. Wij kunnen niet voortdurend vrede blijven aanbieden als Rusland troepen bijeenbrengt", aldus Michel.

"Wat het Kremlin de afgelopen dagen zegt, biedt een klein beetje hoop, maar de acties worden steeds ernstiger", doelt Michel op het toenemende aantal soldaten rond de Oekraïense grens en de escalatie in de Donbass-regio.

De EU-leider herhaalde in München dat Russische agressie richting Oekraïne kan rekenen op stevige sancties van Europa en de Verenigde Staten. De Britse premier Boris Johnson zei zondag dat bij een Russische inval de toegang van Russische bedrijven tot ponden en dollars wordt ontzegd.

"Rusland hoopt onze alliantie te verdelen, maar wij zijn alleen dichter tot elkaar gekomen", zei Michel nog over de samenwerking tussen Europa en de VS.

Terug naar boven