Von der Leyen: Rusland wil internationale orde aantasten

zaterdag 19 februari 2022

MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens is een "flagrante poging om de regels van de internationale orde te herschrijven". Die beschuldiging uitte Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zaterdag in een speech op een internationale veiligheidsconferentie in München.

Volgens de Commissievoorzitter verkiest Moskou net als China het "recht van de sterkste" boven de rechtsstaat. Ook zou Rusland een voorkeur hebben voor "intimidatie in plaats van zelfbeschikking", aldus Von der Leyen.

In München is de crisis in Oekraïne drie dagen lang het voornaamste thema. Volgens de Verenigde Staten staat Rusland op het punt het land binnen te vallen, maar Moskou ontkent dat. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris overlegt zaterdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski over de situatie.

Door de opgelopen spanningen is het geweld tussen de pro-Russische rebellen en het regeringsleger in het oosten van Oekraïne recent flink toegenomen.

