Oekraïne voornaamste thema veiligheidsconferentie van München

vrijdag 18 februari 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

MÜNCHEN (ANP) - De spanning in en rond Oekraïne staat centraal op de internationale veiligheidsconferentie van München. De conferentie wordt al sinds 1963 gehouden en brengt leiders uit de politiek, economie en strijdkrachten bij elkaar in Hotel Bayerischer Hof. De conferentie in de Beierse hoofdstad loopt van vrijdagmorgen tot zondagnamiddag.

De opzet van de conferentie is vanouds om in ontspannen sfeer zonder protocollaire poespas "in dialoog te gaan voor vrede". De conferentie is voornamelijk een platform voor landen van de NAVO en/of de EU, maar in de loop der jaren zijn er steeds meer landen uitgenodigd en aangeschoven. Het gaat tegenwoordig om circa 350 deelnemers uit ruim zeventig landen. Maar ontspanning lijkt dit jaar ver te zoeken. Rusland stuurt voor het eerst sinds 1991 geen officiële delegatie als gevolg van de spanningen met het Westen over Oekraïne.

Onder de deelnemers is de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, die zaterdag na haar toespraak een onderonsje heeft met de Oekraïense president Volodimir Zelenski over de crisis in zijn land. Ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 gaan ook tijdens de conferentie zaterdag praten over Oekraïne. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is als gastvrouw de voorzitter. De G7 is een groep van invloedrijke westerse geïndustrialiseerde landen. De leden zijn Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.

Behalve Harris en Zelenski worden nog bijna dertig regeringsleiders of staatshoofden verwacht, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. NAVO-chef Jens Stoltenberg, VN-chef António Guterres en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zijn er ook.

