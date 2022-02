Afrikaanse en EU-leiders in Brussel om de banden aan te halen

donderdag 17 februari 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Bijna tachtig regeringsleiders en staatshoofden uit Europa en Afrika zijn twee dagen in Brussel bij elkaar om de banden aan te halen en economische samenwerking te versterken. Door onenigheid en wrevel over de aanpak van illegale migratie vanuit Afrikaanse landen naar de Europese Unie was de relatie de laatste jaren bekoeld, maar nu is het tijd voor nieuw elan, vinden ze.

De Europese Unie staat klaar om miljarden te steken in de Afrikaanse Unie (AU), het samenwerkingsverband van alle Afrikaanse landen behalve Marokko. Vooral in infrastructuur en duurzaamheid, maar ook om Afrika te helpen zelf vaccins te ontwikkelen en te produceren. De meeste EU-lidstaten zijn niet voor het vrijgeven van patenten voor Covid-19-vaccins.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zegt dat er tot 2028 150 miljard euro voor investeringen beschikbaar is. Een optelsom van geld en leningen uit de lidstaten, het IMF, financiële instellingen van de EU en privé-investeerders. Ook uit het zogeheten Global Gateway Initiative, een plan dat ze in december presenteerde als "democratisch en economisch antwoord" op de Chinese investeringen in Afrika, wordt geput. Volgens een diplomaat ligt er een forse lijst met ideeën voor prestigieuze projecten, "een menukaart als in een Chinees restaurant".

Alle 27 EU-leiders zijn present, maar vier landen die door de AU zijn geschorst zijn niet uitgenodigd, waaronder Mali en Soedan.

Vanwege de massale belangstelling worden de bijna tachtig leiders verdeeld over zeven thematafels. Premier Mark Rutte is donderdag covoorzitter van de rondetafel 'Steun van de privé-sector en economische integratie'. Donderdagavond dineert het gezelschap in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

De top wordt overschaduwd door de zorgen over Oekraïne en Rusland. Voor ze de Afrikanen ontmoeten, houden de EU-leiders nog eerst spoedberaad over de militaire ontwikkelingen in die regio.

