Bulgaarse nationalist brengt nazigroet in Europees parlement

donderdag 17 februari 2022 , 3:26

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

STRAATSBURG (ANP/AFP) - De Bulgaarse Europarlementariër Angel Dzhambazki heeft woensdag de Hitergroet gebracht in de plenaire zaal van het Europees Parlement. Dat deed hij bij het verlaten van de zaal, waar de nationalist een fel debat had gevoerd over sancties tegen Polen en Hongarije om het uithollen van de rechtsstaat.

Op beelden is te zien hoe Dzhambazki, lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), zijn rechterarm enkele seconden voor zich houdt voordat hij de zaal verlaat. Dat gebeurde tijdens een debat over het besluit van de hoogste Europese rechter om EU-subsidies in te houden voor lidstaten die de rechtsstaat uithollen. Dzhambazki zei in felle bewoordingen het daar niet mee eens te zijn.

De beweging kwam hem op felle kritiek te staan van andere Europarlementariërs. De voorzitter van de vergadering, de Italiaanse Pina Picierno, zei met camerabeelden te willen nagaan of Dzhambazki inderdaad de Hitlergroet bracht. Als dat het geval is, moet de beweging volgens Picierno "zeer serieus" worden genomen en kunnen er sancties volgen.

De Franse minister van Europese Zaken Clement Beaune, die ook bij het debat aanwezig was, sprak van een "buitensporige en schandalige" beweging. Roberta Metsola, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, schreef op Twitter dat "een fascistische groet in het Europees Parlement onaanvaardbaar is, altijd en overal." Zij stelt dat de beweging iedereen in Europa beledigt.

Terug naar boven