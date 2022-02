Rusland kan gas voor Europese markt volgens minister elders kwijt

woensdag 16 februari 2022 , 14:41

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland kan gas dat is bedoeld voor de Europese markt in het geval van westerse sancties tegen Russische energiebedrijven elders kwijt. Dat heeft de Russische minister van Financiën gezegd. Europa is sterk afhankelijk van Russisch gas.

Het is niet duidelijk waar Rusland het gas dan zou kunnen verkopen. Het land levert bijvoorbeeld nog niet veel gas via pijpleidingen aan China. Dat moet de komende jaren worden opgevoerd. Bovendien kan het gas ook niet zomaar van de ene kant van Rusland naar de andere worden getransporteerd.

Zo'n 40 procent van het gas dat in Europa wordt verbruikt komt uit Rusland. Dat land is weer afhankelijk van de inkomsten daarvan. De Europese Unie heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval Rusland overgaat tot een plotselinge stopzetting van gasleveringen aan het blok, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag.

Mochten de Russen Oekraïne binnenvallen, dan staan de sancties al klaar, heeft de Amerikaanse president Joe Biden meermaals gewaarschuwd. De strafmaatregelen zullen een zware last zijn voor de Russische financiële instellingen en industrie. Ook zal de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland dan niet in bedrijf worden gesteld, zei de president.

