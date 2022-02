Tweede Kamer start eigen raadpleging over de toekomst van de EU

woensdag 16 februari 2022 , 15:06

Bron: © Camilla van Kooten

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer is een burgerconsultatie gestart om de mening van Nederlanders te peilen over waar de Europese Unie zich op zou moeten richten en of de Unie meer bevoegdheden zou moeten krijgen. Deze consultatie staat tot en met 14 maart open.

De reden om die consultatie juist nu te organiseren is de 'Conferentie over de toekomst van Europa'. In heel Europa is al en wordt nog gepraat over welke kant de EU op moet gaan. De eerste tussenrapporten met allerlei aanbevelingen van burgers uit de hele EU zijn zo goed als af. Die dienen dan weer als uitgangspunt voor verdere discussie, vooral tussen de beleidsmakers en politici.

Drie Nederlandse Kamerleden volgen dit hele proces nauwgezet. Zij gaan eind maart en begin april met politici uit alle lidstaten in debat, en willen nu van Nederlanders horen wat zij vinden van wat er dus dusverre is besproken. Die input nemen ze dan mee.

Bron: Tweede Kamer

