Coronatoegangsbewijs blijft nodig voor reizen binnen de EU

woensdag 16 februari 2022 , 1:11

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Mensen die uit een zogenoemd zeerhoogrisicogebied naar Nederland reizen hoeven vanaf 25 februari niet meer in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om landen met hoge aantallen besmettingen, waar er slecht zicht is op de verspreiding van het virus of waar een zorgelijke virusvariant rondgaat.

Op de lijst staan momenteel landen als Afghanistan, de Verenigde Staten en Israël. Mensen die een boosterprik hebben gehad, hoefden al sinds vorige week niet meer in quarantaine als ze terugkwamen uit een zeerhoogrisicogebied.

Bij het geven van een reisadvies is corona niet langer de doorslaggevende factor. Buitenlandse Zaken kijkt voortaan weer naar "alle veiligheids- en gezondheidsrisico's", aldus het ministerie.

In een brief aan de Kamer voegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) daaraan toe dat de quarantaineplicht opnieuw kan worden ingevoerd "voor reizigers uit de landen met een zorgwekkende virusvariant" als zo'n onrustbarende variant onverhoopt opduikt. Daarnaast zal "een dubbele testverplichting en het Europees inreisverbod met beperkte uitzonderingen blijven gelden, tenzij in Europees verband andere afspraken worden gemaakt", aldus Kuipers.

Hij erkent dat dit een "stevig pakket" is, maar bij de opkomst van een zorgwekkende variant van het coronavirus acht het kabinet die maatregelen wel "noodzakelijk" om die nieuwe variant zo lang mogelijk buiten de deur te houden.

Het coronatoegangsbewijs in Nederland wordt volgende week afgeschaft, maar blijft voorlopig wel nodig om binnen de EU te reizen. Voor mensen die van buiten de EU naar Nederland reizen blijft de testverplichting gelden. Zij moeten een negatieve antigeen- of PCR-test hebben om naar Nederland te kunnen komen.

