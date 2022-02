EU heeft noodplan in geval Rusland de gastoevoer stopzet

woensdag 16 februari 2022 , 1:02

STRAATSBURG (ANP/DPA/RTR)) - De Europese Unie heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval Rusland overgaat tot een plotselinge stopzetting van gasleveringen aan het blok, zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag.

Zo heeft de Commissie de afgelopen maanden gesproken met grote exporteurs van vloeibaar aardgas, zoals de Verenigde Staten, Qatar en Egypte, om hun leveringen aan het blok te vergroten. Ook zijn onderhandelingen gevoerd met belangrijke importeurs van vloeibaar aardgas, zoals Japan en Zuid-Korea, om hun eigen orders ter beschikking te stellen aan de EU, aldus Von der Leyen.

Tankers die vloeibaar gas uit Qatar vervoeren, kunnen bijvoorbeeld naar Europa worden omgeleid in plaats van naar Japan. Op die manier heeft de EU in januari al een recordhoeveelheid vloeibaar gemaakt gas geïmporteerd - zo'n 10 biljoen kubieke meter, volgens Von der Leyen.

Ook haalde Von der Leyen het feit aan dat de EU haar netwerk van pijpleidingen heeft uitgebreid en de capaciteit van terminals voor vloeibaar aardgas heeft vergroot sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. In het geval van een totale bevriezing van de bevoorrading door de Russen zouden echter nog steeds noodmaatregelen nodig zijn, zei ze.

De EU is sterk afhankelijk van Russisch gas. Momenteel vertrouwt de EU voor iets minder dan een kwart van haar energiebehoefte op gas. En 90 procent van de gasvoorziening van het blok komt volgens Von der Leyen momenteel uit Rusland. Zo'n 40 procent van de import wordt geleverd door het Russische bedrijf Gazprom. Een leveringsbeperking door Rusland, bijvoorbeeld als vergelding voor sancties die het Westen het land zou kunnen opleggen bij agressie tegen Oekraïne, zou het blok dan ook hard kunnen treffen.

Desalniettemin dreigde Von der Leyen in het geval van militaire agressie tegen Oekraïne opnieuw met snelle vergelding in de vorm van sancties. "We hebben hard gewerkt om binnen enkele dagen met onze partners een gezamenlijk antwoord te kunnen geven", aldus Von der Leyen.

Terug naar boven